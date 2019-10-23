Lavrov: Türkiye’nin harekatı sona eriyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekatının sona erdiğini, bundan sonraki gelişmelerin Kürt askeri güçlerinin çekilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi’deki zirvenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği askeri harekatın sona erdiğini söyledi.

TASS’ın haberine göre Lavrov, bundan sonraki gelişmelerin bölgedeki Kürt güçlerinin çekilmesine bağlı olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı, “Harekat sona eriyor ve şimdi her şey anlaşmalara sadık kalınıp kalınmayacağına bağlı, yani güçlerin ve ekipmanların bırakılması ile Kürt askeri oluşumlarının çekilmesine bağlı” dedi.

