Lavrov: Suriye'deki militanlar suyu bulandırmak için Libya'ya gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'deki cihatçı militanların 'umumiyetle oradaki suyu da bulandırmaya devam etmek için' Libya’ya gittiğini söyledi.

Ziyaret için bulunduğu Sri Lanka'da konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki cihatçı militanların "suyu bulandırmaya devam etmek için" Libya’ya gittiğini söyledi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile yaptığı görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Suriye’nin yüzde 90’ına yakın bir kısmının meşru hükümetin kontrolü altında olduğunu ve bu oranın giderek arttığını ifade etti.

Sputnik'in aktardığına göre Lavrov, “Teröristlerin aktif olduğu kalan diğer noktalarda, öncelikle de İdlib’de militanlar giderek mevzilerini kaybediyor. Ancak ne yazık ki, Suriye ile Libya arasındaki bağlantıdan söz edecek olursak, militanlar umumiyetle oradaki suyu da bulandırmaya devam etmek için Libya’ya gidiyor” dedi.

Lavrov, Sri Lanka'dan sonra Özbekistan ve Hindistan'ı ziyaret edecek.

