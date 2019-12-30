Lavrov: Libya'da uçuşa yasak bölge çok kötü bir düşünce

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya'da uçuşa yasak bölge kurulmasına karşı olduklarını belirtti. Lavrov 2011'de BM Güvenlik Konseyi'nin bu kararı aldıktan sonra NATO'nun Libya'yı bombaladığını hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Libya'da uçuşa yasak bölge kurulmasına karşı olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Libya'da uçuşa yasak bölge kurma fikrine gelirsek, bu çok kötü bir düşünce. Zira 2011'de NATO, BM Güvenlik Konseyi tam da bu kararı aldıktan sonra Libya'yı bombalamaya başlamıştı. NATO'lu meslektaşlarımız, anlaşma yapma konusunda güvenilmez olduklarını bir kez daha kanıtlayarak kendilerini itibarsızlaştırmış ve bu kararı en ciddi biçimde ihlal ederek Libya'yı bombalamaya başlamıştı" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre Lavrov, bu nedenle uçuşa kapalı bölge kurma tekliflerinin Moskova'da çok olumsuz çağrışımlar yarattığının altını çizdi.

Lavrov Libya'da siyasi diyaloğun başlaması için silahlı eylemlerin durmasının ön koşul olduğunu belirterek, "Tüm uluslararası aktörler, Libyalı taraflara derhal ateşkes sağlanması, süresiz ateşkes ilan edilmesi ve aralarında anlaşma yapmaları konusunda nüfuz etmeli" dedi.

