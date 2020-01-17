Lavrov: İran'daki uçak trajedisi insani hatadan kaynaklandı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran'da Ukrayna uçağının düşmesinin insani bir hatadan kaynaklandığını söyledi. Lavrov 'İran'daki uçak trajedisi, Washington ile Tahran'ın tehditte bulunmayı bırakıp gerilimi azaltma vaktinin geldiğini gösteren bir sinyal' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'da yaşanan Ukrayna uçağı trajedisinin insani hatadan kaynaklandığını ve kasıtlı bir eylemin sonucu olmadığını belirtti.

Rusya diplomasisinin 2019 yılındaki çalışmalarının değerlendirildiği basın toplantısında konuşan Lavrov'a İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili görüşleri soruldu.

"Bu bir insani hata. Bunun kasıtlı bir eylem olmadığını sanırım herkes anlamıştır. İran da hatasını kabul etti" diyen Lavrov, ölenlerin akrabalarının tazminat alma hakkına sahip olduğunu ve İran tarafının bu başvuruları dikkate alacağını düşündüğünü söyledi.

Sputnik'in haberine göre Lavrov, Rusya'nın hem İran'daki uçak trajedisinin hem de 2014'te Ukrayna'da yaşanan Malezya uçağı trajedisinin aydınlatılmasını istediğinin altını çizdi.

'GERİLİMİ AZALTMA VAKTİ GELDİ'

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi benzersiz bir operasyonla öldürdüğünü ve uluslararası hukuku yerle bir ettiğini kaydeden Lavrov, "Basında yer alan haberlere göre, Süleymani'ye yönelik saldırının ardından İranlılar bir saldırı daha bekledi. Bu saldırının nasıl olacağını bilmiyorlardı ancak hemen İran sınırı üzerindeki hava sahasında 6 F-35 uçağı bulunuyordu. Bu bilgi yeniden doğrulanmaya muhtaç ancak bu tür durumda her zaman sinirle hareket edildiğini söylemek istiyorum. İran'daki uçak trajedisi, Washington ile Tahran'ın tehditte bulunmayı bırakıp gerilimi azaltma vaktinin geldiğini gösteren bir sinyal" diye konuştu.

'MOSKOVA AVRUPALILARIN ÇÖZÜM İÇİN DAHA FAZLASINI YAPABİLECEĞİNDEN EMİN'

İran nükleer anlaşmasına da değinen Lavrov, Tahran'ın bu anlaşma için birçok şey yaptığını ve bunun karşılığında Batılı ülkelerin ticari kısıtlamaları kaldırması gerektiğini belirtti.

ABD'nin ise bunun aksine herkesin İran'la ticaret yapmasını yasakladığına ve yaptırım tehdidinde bulunduğuna dikkat çeken Lavrov, "Avrupa ülkeleri ise, yaptırımların bypass edilmesi için bir mekanizma geliştirdi. Moskova, Avrupalıların mevcut duruma çözüm bulunması için daha fazlasını yapması gerektiğinden ve yapabileceğinden emin" diye konuştu.