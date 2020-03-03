Lavrov: Göçmen sorununu terörle mücadeleyi keserek çözemeyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Avrupa'dan gelen bazı çağrılarda olduğu gibi, terörle mücadeleyi keserek göçmen krizine katkı sunamayacaklarını' söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın göçmen sorununun çözümüne "terörle mücadele"yi keserek katkıda bulunamayacaklarını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Lavrov, “Terörle mücadeleyi keserek göçmen sorununu çözmeye yardım edemeyiz. Sorunların çözümü Rusya ile Türkiye liderleri arasında Eylül 2018’de İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesine yönelik varılan anlaşmaların uygulanmasıyla mümkün” dedi.

'ANLAŞMALAR HAYATA GEÇİRİLMİYOR'

Sputnik'in haberine göre “Ne yazık ki bu anlaşmalar hayata geçirilmiyor” diyen Lavrov, açıklamasına “Putin ve Erdoğan arasında bu hafta gerçekleştirilecek görüşmenin durumu değiştirmesini ve üzerinde çabaladığımız şeyin gerçekleşmesi yönünde ilerleme kaydetmemizi sağlamasını umuyorum” sözleriyle devam etti.

Avrupa Birliği için göçmen sorununun ne kadar "zorlu" olduğunun farkında olduklarını kaydeden Lavrov, sorunun çözümü için katkı sağlamaya çalışacaklarını, ancak Avrupa’dan gelen bazı çağrılarda olduğu gibi, terörle mücadeleyi keserek göçmen krizine katkı sunamayacaklarını vurguladı.