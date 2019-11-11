Lavrov: Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkinin normalleşmesine katkı koymaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüşmesinin ardından verilen basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ermenistan ile Türkiye arasındaki sorunların üstesinden gelinebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Zürih Protokolleri’nin imzalanması için en aktif şekilde katkıda bulunduk” dedi.

Lavrov, “Birinin bu iki ülke arasında bir savaş başlatacağına inanmak için bir sebep görmüyoruz, ancak her halükarda bizim politikamız barışın ve iki taraf için de faydalı işbirliğinin sağlanmasından yana” dedi.