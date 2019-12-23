Lavrov: ABD'nin güvenilmez olduğundan artık şüphe duyulmamalı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, TürkAkım ve Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımlardan sonra hiç kimsenin ABD'nin güvenilmez olduğundan şüphe etmemesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde, ABD'nin doğalgaz boru hatlarına yönelik yaptırımlarını değerlendirdi.

Lavrov, "ABD kendi ekonomik sorunlarını çözmek ve enerji güvenliği görevlerini yerine getirmek için en yakın müttefiklerine yaptırım uygularken dünyadaki hiçbir ülke, Washington'un güvenilmez olduğundan şüphe duymamalı. ABD bu ülkelere herhangi bir vaatte bulunursa bile, onları her an yarı yolda bırakabilir" dedi.

ABD'nin yaptırımlar, ültimatomlar ve tehditler gibi çeşitli yöntemler yardımıyla her şeyden önce gözdağı vermeye odaklandığını gösterdiğini belirten Lavrov, ABD'nin yaptırımlarının yanıtsız bırakılmayacağını söyledi.

Lavrov, "Bu, üzerinde sakin bir şekilde çalışılması, sakin bir şekilde analiz edilmesi gereken bir durum. Bu tür adımların kabul edilemez olduğunu ve tüm uluslararası hukuk normlarını, tüm diplomasi ve beşeri ahlak kurallarını ihlal eden bu kaba eylemlerin yanıtsız kalmayacağını size temin ederim" diye konuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.