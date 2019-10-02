Lahey, Hollanda’nın işkenceleri için zaman aşımını reddetti

Lahey Temyiz Mahkemesi, Hollanda askerlerinin bugün Endonezya'ya bağlı olan Hollanda Doğu Hint Adaları'nda 1940'ların ikinci yarısında gerçekleştirdiği işkence ve infazlar için zaman aşımı uygulanamayacağı kararına vardı.

Lahey Temyiz Mahkemesi, Hollanda askerlerinin bugün Endonezya'ya bağlı olan Hollanda Doğu Hint Adaları'nda 1940'ların ikinci yarısında gerçekleştirdiği işkence ve infazlar için zaman aşımı uygulanamayacağı kararına vardı.

BBC'de yer alan habere göre, Endonezya'nın bağımsızlık mücadelesi sırasında Hollanda sömürgesi olan Doğu Hint Adaları'nda infaz edilen ve işkence gören direnişçilerin yakınlarının, tazminat talebiyle Hollanda'ya açtığı davanın ardından Hollanda, iddiaların zaman aşımına uğradığını savunarak temyiz başvurusunda bulundu.

Hollanda'nın başvurusunu değerlendiren mahkeme, "konunun olağanüstü ciddiyeti ve kullanılan şiddetin ağır suçluluk derecesi" nedeniyle, davanın zaman aşımına girmeyeceğine hükmetti.

'KAFASINDA SİGARA SÖNDÜRÜLDÜ'

İşkence gören Endonezya bağımsızlık savaşçılarından Yaseman'ın yakınları, açtıkları tazminat davasında, Hollanda askerlerinin kendisini konuşturmak için ağır şekilde dövüp kafasında sigara söndürdüklerini savunarak 5 bin avro tazminat talep etti.

Endonezya ve Hollanda arasında 1945 -1949 yılları arasında yaşanan ve binlerce kişinin yaşamını yitirdiği savaşın ardından Endonezya, Lahey'de yapılan barış konferansıyla bağımsız bir devlet olarak tanınmıştı.