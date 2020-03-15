Kuzey Kıbrıs'ta vaka sayısı 6'ya çıktı

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı, ülkedeki koronavirüs taşıyan hasta sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs'ta yeni kronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının İngiltere’den gelen bir Kıbrıs vatandaşı olduğunu belirtti.

Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden 3’üne yapılan testlerin ise negatif çıktığını belirten Sağlık Bakanı Pilli, koronavirüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi.