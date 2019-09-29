Kuzey Kıbrıs Başbakanı'ndan Yunanistan'a çağrı

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e çağrıda bulunarak, 'Mevcut garanti sistemine saldırmaktan vazgeçiniz. O bizim güvenliğimizdir ve biz onun mutlaka devamını istiyoruz' dedi.

Kuzey Kıbrıs Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Yunanistan'ın mevcut tutumu ile Kıbrıs'taki iki taraf arasında bir anlaşma sağlanmasının imkansız olduğunu belirtti.

Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yarın görüşeceği Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bu durumu anlatması ve Kıbrıs Türküne yapılan haksızlıkları gidermek üzere harekete geçmesini istemesi gerektiğini kaydetti.

Rumlar tarafından yıkılan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garanti anlaşmasıyla birlikte 20’nci yüzyılın yarısından sonra BM üyesi olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Tatar, garantörlük 19’uncu yüzyıldan kalma eski bir model olsaydı BM’nin bunu 1960 yılında onaylamayacağını dile getirdi.

Tatar, "Almanya Büyükelçisi’nin bir görüşmede açıkladığı üzere AB, 21’nci yüzyılın başında, yani 2004 yılında haksız bir şekilde Rum tarafını tek yanlı olarak tam üye yaparken garanti anlaşmasını müktesebatının bir parçası haline getirmezdi. Yunan Başbakanı garanti sistemine saldırmakla aslında, ‘Bize Kıbrıs’ı Helen yapmamız için gerekli zemini yaratmazsanız anlaşma olmaz’ demek istiyor. Ama ben de Yunan Başbakanına sesleniyor ve vazgeçiniz mevcut garanti sistemine saldırmaktan, o bizim güvenliğimizdir ve biz onun mutlaka devamını istiyoruz diyorum. Kıbrıs Türk halkı aklını kaybetmedi. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçip Rum tarafı ile federasyon kurmanın esaret ve katliama maruz kalmak olduğunu iyi bilir" dedi.