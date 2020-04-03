Kuveyt'ten getirilen 211 Türk işçi Giresun'da yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten kalkan uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen 343 işçiden 211'i yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslerle Giresun'a götürülerek öğrenci yurduna yerleştirildi.
Cuma, 03 Nisan 2020 19:24

Kuveyt'ten ülkeye getirilen Türk işçilerden 211'i, yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen 343 işçiden 211'i otobüslerle Giresun'a götürüldü.

Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Esma Serhat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen işçiler, 14 gün gözlem altında tutulacak.

Kuveyt'ten dün yine 301 işçi uçakla getirilmiş ve Giresun'daki Kredi Yurtlar Kurumuna ait Gülbahar Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirilerek gözlem altına alınmıştı.