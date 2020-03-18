Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Kutsumbas COVID-19 salgını karşısında özelde çalışan sağlıkçıların devlet planlamasına dahil edilmesi ve emekçilerin ekonomik haklarının korunması talebini dile getirdi. Kutsumbas 'Emekçilerin hakları karantinaya alınmamalıdır' dedi.

Yunanistan Komünist Partisi (YKP) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, Başbakan Miçotakis ile bir video konferans gerçekleştirdi. Kutsumbas COVID-19 salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"YKP ülkenin ve dünyanın içinden geçmekte olduğu halk sağlığı olayını büyük bir sorumluluk duygusu ile ele almaktadır" diyen Kutsumbas'ın açıklamaları şöyle:

"Halk sağlığı sistemi ve çalışanlarını -olabildiğince- korumak için önerilerimizi yaptık: Bu öneriler özel kliniklerin kamulaştırılması, özelde çalışmakta olan binlerce doktorun devlet planlamasına dahil edilmesi, birinci basamak birimlerinde 24 saat çalışmaya geçilerek hastanelerdeki tıkanmanın azaltılması, yoğun bakım üniterilerinin açılması, binlerce sağlık emekçisinin acilen göreve dahil edilmesi idi."

EMEKÇİLERİN HAKLARI KARANTİNAYA ALINMAMALIDIR

"Ayrıca virüsün ekonomiye etkisinden etkilenen emekçileri, serbest çalışanları, kendi adına çalışanları koruyacak önlemleri de öneriyoruz. Hiçbir koşulda emekçi halkın hakları karantinaya alınmamalıdır.

Tüm bu önerileri Başbakan Miçotakis'e de ilettim. Özellikle de bireysel sorumluluğun bu zor zamanlarda devlet sorumluluğu ile birlikte gitmesi, ve dahası, kesinlikle devlet sorumluluğunun yerini almaması gerektiğini söyledim."

BİRİNCİ BASAMAK MERKEZLER KAPATILMASAYDI BÖYLE OLMAZDI

"Eğer 'kanlı' kârlar adına ve sağlık bir meta olarak görüldüğü için, geçtiğimiz yıllarda tüm hükümetler tarafından hastaneler ve birinci basamak merkezler kapatılmasaydı her şey daha iyi olabilirdi. Bu merkezlerin şimdi yeniden açılması gereklidir."

"Toplumsal iyiliğin, yaşamın ve sağlığın iyiliğinin, kârların insafına, piyasa kanunlarının güvenilmezliğine bırakılmayacağını trajik bir şekilde görüyoruz. Bugün devletin basit, asgari önleme ve koruma tedbirlerini alamıyor olması bunu göstermektedir, çeşitli ulusal ve uluslararası şirketlere ilaç, maske, antiseptik vb. malzemeler için başvurulmaktadır. Yükselen fiyatlara ve vurgunculuğa rağmen..."

EVDE KALALIM FAKAT SESSİZ KALMAYALIM

"Kendimizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı korumak için 'hepimiz eve kalalım' fakat sağlık adına büyük boşluklarda, trajik boyuttaki yoksunluklarda sessiz kalamayız. Tüm Yunan halkı için, emekçiler için koruma önlemleri alınması adına sesimizi yükseltiyoruz."

