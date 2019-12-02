Küçülen otomobil sektörü işçilerden kurtulmanın çarelerini arıyor

Otomobil devleri daralmaya gidiyor. Alman otomobil üreticileri Daimler ve Audi fabrikalarında çalışan işçi sayısını azaltarak 'tasarruf' yapacak. Daralma Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, normal olarak kabul ettikleri 1 milyon adetlik iç pazar satışının geçen yıl 620 bine düştüğünü bu yıl ise 470 bine gerileyeceğini söyledi.

Otomobil devleri daralmaya gidiyor. Daimler 10 bin işçi azaltacak. Böylelikle 1 milyar 400 milyon euro tasarruf etmeyi hedefliyor. Daimler ve Audi, boş kadrolar için yeni işçi alımı yapmayacak ve mevcut işçilere erken emeklilik teklifleri götürülecek. Sektör en sert krizi Türkiye'de yaşıyor. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, normal olarak kabul ettikleri 1 milyon adetlik iç pazar satışının geçen yıl 620 bine düştüğünü bu yıl ise 470 bine gerileyeceğini söyledi.

Alman otomobil üreticisi Daimler, tasarruf programı kapsamında 2022 yılı sonuna kadar işçi sayısını azaltacağını açıkladı. Stuttgart merkezli Daimler'den yapılan açıklamada, işçilerden 1 milyar 400 milyon euro tasarruf sağlanması için dünya genelindeki fabrikalarda en az 10 bin pozisyonun kapatılacağı duyuruldu. İnsan Kaynakları Yöneticisi Wilfried Poth, işçi sayısındaki azalmanın "beş basamaklı" olacağını söyledi. Program kapsamında, yönetici pozisyonları sayısının da yüzde 10 azaltılması planlanıyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, bu çerçevede, boşalan idari kadrolara yeni işçi alınmaması, erken emeklilik imkanlarının genişletilmesi, çalışma saatlerinin azaltılması için çalışanların teşvik edilmesi ve Almanya'daki işçilere tazminat seçeneği sunulması öngörülüyor.

Daimler yönetimi ve işçi temsilciliğinin üzerinde uzlaştığı programın ayrıntılarının gelecek haftalarda netleşmesi bekleniyor. Almanya'da Daimler ve bağlı şirketler Merdeces-Benz ve Daimler Truck'ta çalışanların 2029 yılı sonuna kadar şirket koşullarına bağlı olarak işten çıkarılmayacağı tahmin ediliyor.

Daimler bünyesinde dünya genelinde yaklaşık 304 bin kişi çalışıyor.

Daimler, elektrikli veya sürücüsüz araçlar gibi geleceğin otomobillerine yatırım yapabilmek için işçi giderlerini azaltmayı hedefliyor.

AUDİ'DEN RADİKAL KEMER SIKMA POLİTİKASI

Audi, kemer sıkma politikalarının parçası olarak 2025'e kadar 9 bin 500 işçinin istihdamını iptal edileceğini açıkladı. Şirket, mevcut işçilerin ise işten çıkartılmayacağını kaydetti.

Almanya'da otomotiv devi Audi, kemer sıkma politikası kapsamında binlerce işçilik istihdamı askıya almaya hazırlanıyor. Dizel skandalıyla sarsılan Volkswagen grubunun markası olan Audi, 2025’e kadar 9 bin 500 istihdamın iptal edileceğini açıkladı. İşçi Temsilcileri Kurulu'yla aylar süren müzakereler neticesinde varılan mutabakatın sonucu olarak söz konusu kararı alan şirket, işten çıkarmaların ise söz konusu olmayacağını kaydetti. Audi, bunun yerine boş kadrolar için yeni işçi alımı yapmayarak ve mevcut işçilere erken emeklilik teklifleriyle tasarrufa gitmeyi hedefliyor.

2020'de kendisi de görevinden ayrılmak zorunda olan Audi Yöneticisi Bram Schot, bu politikayla yaklaşık 6 milyar Euroluk bir tasarruf yapmayı hedeflediklerini ve bu tasarrufun aynı zamanda elekrikli araçlar için yapılması gereken acil yatırımlara da yönelik olduğunu belirtti.

DİZEL SKANDALININ ETKİLERİ

Diğer yandan şirketin elektromobilite ve dijitalleşme alanlarında 2 bine kadar uzman kadrosu açacağı belirtildi. Dizel skandalında ağır bir yara alan Audi, satışlardaki düşüş ve elektrikli araçlara geçiş sürecinin yüksek maliyeti nedeniyle de zor zamanlar geçiriyor.

Otomotiv devi Audi, içinde bulunduğumuz 2019 yılında üst üste üçüncü kez olmak üzere yıllık otomobil üretiminde 200 bin rakamının altında kalıyor. Audi tesislerinin yıllık otomobil üretme kapasitesi ise 300 bin. Prodüksiyon sayılarındaki azalma genelde üretim maliyetlerini artıran bir unsur oluyor.

TOYOTO CEO'SU: İKİ YILDIR KIRMIZI ÇİZGİNİN ALTINDAYIZ

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektörünün şu anda keyifli bir süreç yaşamadığına işaret ederek, normal olarak kabul ettikleri 1 milyon adetlik iç pazar satışının geçen yıl 620 bine düştüğünü bu yıl ise 470 bine gerileyeceğini söyledi.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’a anlatan Bozkurt, “Türkiye’deki mevcut bayi yatırımları belli bir rakama göre dizayn edilmiş. Satış adetlerinin 700-800 binin altına düşmemesi gerekiyor. 600 bin gibi bir kırmızı çizgi var. İki yıl üst üste bu kırmızı seviyenin altında olursa maalesef bazı bayiler sıkıntı yaşamaya başlıyor. Bayilerde küçülmeler başlar bazen kapanmalar da söz konusu olabilir. Distribütör firmalar küçülmeye gidebilir” uyarısı yaptı.

“Bizim ülkemizde bir şirket yönetiyorsanız öngörü yapmak gerçekten marifet” diyen Bozkurt, her şey böyle giderse hiçbir taş yerinden oynamazsa 2020’de 550 bin adet civarında araba satışı olabileceğini ifade etti. Ali Haydar Bozkurt, Türkiye’deki vergi sisteminin dünya ile uyumlu olmadığına dikkat çekti.