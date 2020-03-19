Küba'nın yanaşmasına izin verdiği geminin yolcuları İngiltere'ye döndü

Küba'nın limana yanaşmasına izin verdiği, beş KOVİD-19 hastası bulunan İngiliz gemisinin yolcuları, uçakla ülkelerine dönüş yaptı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan beş yolcu barındıran ve birçok ülke tarafından geri çevrildikten sonra Küba'nın yanaşmasına izin verdiği MS Braemar adlı İngiliz yolcu gemisinin yolcuları, uçakla İngiltere'ye döndü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, dönüş yolculuğunun planlandığı gibi gerçekleştiğini ve gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığını gözlemlediklerini kaydetti.

Rodriguez, paylaşımını "Küba, yolcu ve mürettebata en içten dileklerini sunuyor. KOVİD-19'a karşı hep birlikte" diyerek sonlandırdı.