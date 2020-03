Küba'nın yanaşmasına izin verdiği geminin yolcuları İngiltere'ye döndü

Koronavirüs testi pozitif çıkan beş yolcu barındıran ve birçok ülke tarafından geri çevrildikten sonra Küba'nın yanaşmasına izin verdiği MS Braemar adlı İngiliz yolcu gemisinin yolcuları, uçakla İngiltere'ye döndü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, dönüş yolculuğunun planlandığı gibi gerçekleştiğini ve gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığını gözlemlediklerini kaydetti.

Rodriguez, paylaşımını "Küba, yolcu ve mürettebata en içten dileklerini sunuyor. KOVİD-19'a karşı hep birlikte" diyerek sonlandırdı.

Return of MS Braemar cruise ship passengers to the UK has concluded. The operation was carried out as planned and all relevant sanitary and safety measures were observed. Best wishes from #Cuba to passengers and crew. Together against #COVID19. | #CubaSalva pic.twitter.com/1pyuyVRItx

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 19, 2020