Küba’nın tansiyon ilacı Japonya’da

Japon şirketi Rainbow-Nature, Küba’nın Policonasol isimli tıbbi ürününü yerel olarak üreterek pazarlıyor.

Japon şirketi Rainbow-Nature’ın yöneticileri Küba’nın tıbbi ürünlerine ilgi duyduklarını belirttiler.

JAPON ŞİRKETİ KÜBA ÜRÜNÜNÜ ÜRETİYOR

Şirket yöneticileri Küba’nın Tokyo büyükelçisi Miguel Ramirez ile yaptıkları görüşmede Küba’nın tıp alandaki yeniliklerini takdir ettiklerini açıkladılar.

Rainbow-Nature Eylül ayından beri Küba’nın Policonasol isimli tıbbi ürününü yerel olarak üreterek pazarlıyor.

TANSİYON VE LİPİT MEKANİZMASI ÜZERİNDE ETKİLİ

Policosanol şeker kamışından üretilen destekleyici bir tıbbi ürün. En sık dolaşım bozukluğundan kaynaklanan bacak ağrıları için kullanılıyor.

Ayrıca karaciğerde kolesterol yapımını engelleyici ve kan sulandırıcı (pıhtılaşmadan sorumlu plateletler üzerinden) etkisi var.

Nisan 2018’de Frontiers in Physiology dergisinde yayımlanan bir makale, Policosanol’ün, sınırda hipertansiyonlu olup herhangi bir tansiyon ilacı kullanmayan vakalarda kan basıncını normale düşürdüğünü de ortaya çıkardı.

Araştırmacılar sınırda hipertansiyonu sistolik kan basıncı için 120-139, diyastolik kan basıncı için de 85-89 olarak belirlemişler.

Kaynaklar

http://www.periodico26.cu/index.php/en/cuba-news-2/658-cuba-seeks-to-exp...

https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-137/policosanol

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5939616/