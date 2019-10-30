Küba’da yabancı para birimlerinin kullanıldığı mağazalar açıldı

Yabancı para birimlerinin kullanıldığı mağazaların açılışları, Küba hükümetinin geçen Eylül ayında yurtdışına sermayenin gitmesini önlemek için kararlaştırılan önlemlerin bir parçası olarak gerçekleşti.

Küba hükümeti, ada ekonomisini güçlendirmek ve ABD tarafından yıllarca sürdürülen ablukaya karşı koymak amacıyla, ev aletleri ve yedek parçalarını dolar ve diğer yabancı para birimleri cinsinden satmak amacıyla 13 zincir mağaza açılmasını resmileştirdi.

Mağazaların açılışları, Küba hükümetinin yurtdışına sermaye çıkışını önlemek amacıyla geçen Eylül ayında kararlaştırılan önlemlerin bir parçası olarak gerçekleşti.

ÜLKE GENELİNDE 77 MAĞAZA AÇILACAK

Bu ilk etap başkent Havana'da 12 işyerinin açılışı ile başlarken, bir diğer mağaza güneydoğudaki Santiago de Cuba kentinde açıldı. Hükümet, önümüzdeki haftalarda ülke genelinde toplam 77 mağaza açacağını söyledi.

Küba Başkan Yardımcısı Salvador Valdes Mesa, "En çok talep gören ev aletlerinin tedarikini artırmayı hedefliyoruz: düz ekran televizyonlar, klimalar, elektrikli mopedler ve otomobil parçaları" dedi.

Mağazalarda televizyonlar, buzdolapları, derin dondurucular, çamaşır makineleri, fırınlar, tost makineleri ve mikrodalga fırınların yanı sıra elektrikli motosikletler, araba aküleri, lastikler ve aksesuarlar, motosiklet üniteleri ve yanmalı motorlar, devletin dolar eşdeğerinde uygun fiyatlarla satılmakta.

Öte yandan hükümet, bölge genelinde açılışın ikinci aşaması için önerilen ürün listesinin artacağını bildirdi.