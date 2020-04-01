Küba'da 1 Mayıs yürüyüşü iptal edildi

Küba koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki 1 Mayıs yürüyüşünü iptal etti. Küba İşçileri Federasyonu'na 1 Mayıs'ın mevcut koşullara uygun yöntemlerle kutlanması için önerilerde bulunma çağrısı yapıldı.

Küba koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yılki 1 Mayıs yürüyüşünü iptal etti.

Granma'nın haberine göre, Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri, Merkez Komitesi üyesi Ordu Generali Raúl Castro Ruz, dün Kovid-19 salgınına karşı alınacak önlemlerle ilgili yapılan Siyasi Büro toplantısına başkanlık etti.

Bu toplantıda 1 Mayıs yürüyüşünü iptal etme kararı alındı. Ayrıca Ulusal Küçük Çiftçiler Birliği'nin kongresi de ertelendi.

Kovid-19'un yayılmasını azaltmak için yeni önlemlerin de ele alındığı toplantıda, Küba İşçileri Federasyonu'na 1 Mayıs'ın mevcut koşullara uygun yöntemlerle kutlanması için önerilerde bulunma çağrısı yapıldı.