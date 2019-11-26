Küba ve Venezuela'da Fidel anması

Küba Devrimi'nin tarihsel lideri Fidel Castro, 3. ölüm yıldönümünde tüm ülkede anılırken, Küba ve Venezuela liderleri, Fidel'in ölüm yıldönümüne ilişkin açıklama yaptı.
Salı, 26 Kasım 2019 13:54

Küba halkı, tarihsel önder Fidel Castro'yu 3. ölüm yıldönümünde tüm ülkede anarken Küba ve Venezuela'nın devlet başkanlarından Fidel'in ölüm yıldönümüne ilişkin açıklama geldi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından Granma'dan bir yazı paylaşarak, "Fidel'i nasıl anmalıyız? Mirasının bize ait olduğunu düşünerek, emperyalizme cesaret ve kararlılıkla meydan okuyarak, halk için çalışıp düşünerek, daha iyi bir dünyanın mümkün olması için mücadele ederek" paylaşımında bulundu.

 

Küba Dışişleri Bakanı Burno Rodriguez de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Bir halkın hiçbir zaman böylesine savunacak yüce bir şeyi, uğruna savaşacak derin bir inancı olmamıştı. #Fidel her zaman başkanımız. Mirasın tüm #Küba'ya ilham veriyor" dedi.
 

 

MADURO'DAN AÇIKLAMA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da, Castro'nun ölüm yıldönümüne ilişkin açıklama yaptı.

Maduro, "Öğretmenimiz ve daimi liderimiz Fidel Castro'yu aramızdan ayrılışının üçüncü yıldönümünde, öğretisi ve erdemliğiyle günlük mücadelemize tuttuğu sonsuz ışığıyla anıyoruz. Fidel, insanlığa hizmet adına büyüklüğü ve devrimci ilkeleriyle her zaman bir örnek olacak" dedi.