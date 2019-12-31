Küba 'sürdürülebilir kalkınma indeksi'nde birinci

İngiliz ekonomist Jason Hickel'ın önerdiği sürdürülebilir kalkınma indeksi çevreye yapılan bozucu etkilerin de dahil edildiği bir hesaplama öneriyor. Küba bu indekste birinci.

Ecological Economics dergisinin 2020 Ocak sayısında bir makale yayımlandı. Makalenin yazarı İngiliz ekonomist Jason Hickel sürdürülebilir kalkınma indeksini öneriyor ve sürdürülebiir kalkınmayı bu indeks üzerinden değerlendiriyor.

Hickel'e göre sürdürülebilir kalkınma insani gelişme indeksinin yetersizliklerinden muaf.

Bilindiği gibi insani gelişme indeksi eğitim, sağlık ve kişi başı ulusal gelir göstergelerinden oluşan bileşik bir indeks. Yüksek gelirli ülkeler, yüksek gelirin etkisiyle, insani gelişme indeksinde haliyle ilk sıralara yerleşiyorlar ancak insani gelişme indeksi, yüksek gelir üreten ekonomilerin çevre üzerindeki etkilerini dikkate almıyor.

Sürdürülebilir kalkınma indeksi ise ülkelerin çevreyi kirletici etkisini gösteren ekolojik ayak izi göstergesini de hesaba katıyor ve insani gelişme indeksinin ekolojik ayak izi göstergesine bölünmesiyle elde ediliyor.

"KÜBA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA"DA BİRİNCİ

Küba sürdürülebilir kalkınma indeksine göre ekonomik kalkınmasını en az derecede çevre kirleterek gerçekleştiren ülke konumunda. Puanı 0,859. Küba’yı Costa Rica 0,830 puanla izliyor.

Sürdürülebilir kalkınmada 163 ülke içinde İngiltere’nin 131., Norveç’in 157., ABD’nin 159. sırada yer alması dikkat çekiyor.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800919303386