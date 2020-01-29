Küba kanser tedavisinde ilerliyor

Küba kanser, Parkinson, Alzheimer tedavisi için yeni ürünler geliştiriyor.

Kübalı bilim insanları kronik hastalıklara karşı mücadelede ilerleme kaydetme konusunda kararlılar.

Bu konuda bugün, ulusal sağlık sistemi içinde, 240 klinik araştırma bölgesinde, 100’den fazla araştırma yürütülüyor.

Bin 500’den fazla hasta, kanser tedavisi için geliştirilmekte olan yeni tıbbi ürünlerden yararlandı.

Ayrıca akut kalp krizi, romatoit artrit, Parkinson ve Alzheimer hastalıklarına karşı da klinik araştırmalar devam ediyor.

Söz konusu bilimsel çalışmalara 3 binden fazla profesyonel katkıda bulunuyor.

Kaynak:

http://www.radiococo.icrt.cu/en/news/health/cuba-tests-products-against-...