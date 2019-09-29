Küba Dışişleri Bakanı BM Genel Kurulu’na Seslendi

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, BM'nin 74. oturumundaki konuşmasında ABD'nin artan saldırganlığına, tehdit ve şantajlarına boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

Bruno Rodríguez, ABD’nin bu eylemlerinin bölgesel barış için ciddi bir tehdit oluşturduğu konusuna değindi ve herkesi bu gerçeklerin farkında olmaya ve ABD’nin müdahalelerinin durmasını talep etmeye çağırdı. Mevcut ABD Hükümetinin tutumu, nükleer silah stratejisi ciddi bir uluslararası tehdit oluşturduğunu, dünyaya yayılan 800'den fazla askeri üs ile birlikte diğer devletlere saldırmak için geliştirilen teknolojilerin gizli ve yasadışı olarak kullanıldığını aktardı. Beyaz Saray'dan yeni bir silahlanma yarışının nasıl teşvik edildiğini açıkça gösteren örnekler de verdi.

Küba Dışişleri Bakanı, ABD’nin insan haklarının kasten ve açık bir şekilde ihlal edildiği bir ülke olduğunu, her yıl 91.000 Amerikalının kalp hastalıklarından öldüğünü; 28 milyon ABD vatandaşının sağlık sigortası olmadığını, 32 milyon kişinin ise okuya yazmasının neredeyse olmadığını, 2,2 milyon kişinin hapiste olduğunu söyledi. Ayrıca iklim değişikliğinin gelişmekte olan küçük ada devletlerinde geri dönüşü olmayan tehditler oluşturduğu konusunda uyardı.

Ablukanın Küba’nın kalkınmasının önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayan Bakan Rodríguez, ABD’nin bütün eylemlerinin uluslararası yasaları ve Birleşmiş Milletler Kararlarını ihlal ettiğini aktardı.

Küba ve Venezuela arasındaki ikili ilişkinin karşılıklı saygı ve dayanışmaya dayandığını söyleyen Bruno Rodríguez Küba’nın bağımsızlık mücadelesine önderlik eden komutanların sözlerinden alıntılar yaptığı konuşmasını “vatan yahut ölüm, kazanacağız!” diyerek bitirdi.