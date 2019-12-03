Küba AIDS aşısında önemli mesafe kaydetti

Küba’nın geliştirdiği ‘Teravac-HIV’ adlı AIDS aşısının klinik öncesi çalışmaları tamamlandı.

Uzun süredir AIDS ile mücadelede başarı elde eden Küba, tedavide kullanılmak üzere geliştirilen aşının klinik öncesi araştırmalarını tamamladı.

Proje liderleri, ‘Teravac-HIV’ adlı aşının laboratuvarda hayvanlar ve yaklaşık 20 gönüllü üzerinde test edildiğini ve klinik öncesi faz araştırmalarından güvenlik, tolerans ve yan etki açısından başarıyla geçtiğini açıkladı.

Proje uzmanlarından Enrique Iglesias konuyla ilgili yayımlanan makalesinde, Küba’da HIV/AIDS virüsü salgını sıklığının düşük olduğunu ancak antiviral bileşiklere karşı yüksek direnç olduğunu belirterek “Bu bağlamda terapötik bir aşı salgının yönetimine katkıda bulunabilir” dedi.

Küba’nın geçen hafta yayımladığı verilere göre adada HIV/AIDS virüsü taşıyan kişi sayısı 26 bin 952. Bugün Küba’da HIV (+)’lik sıklığının diğer Latin Amerika ülkelerinden 17 kat daha az olduğu biliniyor.

