Kremlin'den Sovyet istihbarat subayına övgü: Tarihin akışını değiştirdi

Kremlin'den dün yapılan açıklamada Sovyet istihbarat subayı Goar Vartanyan'a övgüde bulunuldu.

Kremlin'den dün yapılan açıklamada, Nazilerin, Winston Churchill, Joseph Stalin ve Franklin Roosevelt'i öldürme planının engellenmesine yardım eden Sovyet istihbarat subayı Goar Vartanyan'a övgüde bulunuldu.

Reuters'ın haberine göre açıklamada, Vartanyan’ın kariyerinin tarihin akışını değiştirmiş olabileceği belirtildi.

Pazartesi günü 93 yaşında ölen Vartanyan’ın on yıllardır sahada gizli ajan olarak görev yaptığı ve 1943 yılında Tahran’da düzenlenen bir konferansta müttefik liderlere, Adolf Hitler destekli suikast düzenleme planının engellenmesine yardım ettiği kaydedildi.

1926’da Ermenistan'da doğan Vartanyan, 1930'larda İran'a taşındı ve henüz 16 yaşındayken gelecekteki kocası ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Konferansın güvenliğini sağlamaktan sorumlu Sovyet casusu Gevork Vartanyan liderliğindeki faşizm karşıtı bir gruba katıldı.

Vartanyan’ın İran'da 400'den fazla Nazi ajanını ortaya çıkaran Sovyet grubunun söz konusu konferanstan önce bir grup Nazi suikastçısını tespit edip tutukladığı ve Uzun Atlama Operasyonu olarak bilinen komployu engellediği kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov dün yaptığı açıklamada "Goar Vartanyan ve kocası Gevork olmasaydı dünyamızın tarihi farklı olabilirdi. Bu iki insan insanlık tarihine damgasını vurdu" dedi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vartanyan'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti. Goar’ın kocası Gevork Vartanyan da 2012 yılında 87 yaşında ölmüştü.