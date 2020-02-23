Kremlin’den dörtlü Suriye zirvesiyle ilgili açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa arasında Suriye konulu dörtlü zirvenin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü, Putin’in zirveyi desteklediğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, dörtlü zirvenin ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili “Konu hakkındaki görüşmeler sürüyor” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, Türkiye’nin bir yıldan fazla bir süre önce Soçi’de varılan anlaşma doğrultusunda Suriye’ye ilişkin sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek, “İdlib’deki teröristlerin eline çok tehlikeli askeri teçhizatlar geçiyor. Tüm bunlar da elbette durumun normalleşmesine katkı sağlamıyor” dedi.

Peskov ayrıca “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin gerçekleştirilmesi taraftarı. Dört liderin programında ayarlama yapılması halinde, zirve elbette gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Erdoğan dörtlü zirvenin 5 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşeceğini söylemişti.