Kremlin: Türkiye'nin sorumlu olduğu bölgeden saldırılar sürüyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, İdlib'de Türkiye'nin sorumlu olduğu bölgeden Suriye silahlı kuvvetlerine ve Rus askeri mevzilerine yönelik saldırıların sürdüğünü söyledi. Peskov henüz İdlib'deki durumla ilgili Putin ile Erdoğan arasında bir görüşmenin planlanmadığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye'nin sorumlu olduğu bölgeden Suriye ordusunu ve Rus askeri mevzilerini hedef alan saldırıların sürdüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında İdlib'deki durumla ilgili bir görüşme için henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyleyen Peskov ancak böyle bir görüşmenin hızlı bir biçimde planlanabileceğini belirtti.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova’nın en büyük endişesinin "İdlib’de terörist grupların birikmeye devam etmesi" olduğunu belirterek "Türkiye'nin sorumlu olduğu bölgede bu terörist grupların saldırgan etkinliği devam ediyor ve bu saldırı eylemleri Suriye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerini ve Suriye'deki Rus askeri mevzilerini hedef alıyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde son iki haftada binden fazla saldırı gerçekleştiğini, bu saldırılarda yüzlerce Suriye askeri ile Türk ve Rus askeri uzmanların öldüğünü, bölgeden Rusya'nın Hmeymin Hava Üssü'ne yönelik İHA saldırılarının sürdüğünü belirtti.

