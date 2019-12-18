Kremlin: ABD yaptırımları 'haksız rekabetin mükemmel örneği'

ABD'nin Kuzey Akımı 2 ve Türk Akımı’na yönelik yaptırımlarına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Peskov, yaptırımları ‘haksız rekabetin mükemmel bir örneği’ diye nitelendirdi.

ABD Senatosu'nun dün kabul ettiği 738 milyar dolarlık 2020 Savunma Bütçesi, özellikle Kuzey Akımı 2’ye (Nord Stream 2) ve Türk Akımı’na (TurkStream) karşı yaptırımlar içeriyor ve Rusya ile askeri işbirliğini yasaklıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Washington’ın Avrupa’ya daha pahalı gaz satışını dayattığını söyleyerek ABD’nin Kuzey Akımı 2’ye yaptığı yaptırımları “haksız rekabetin mükemmel bir örneği” olarak nitelendirirken “bu tedbirler uluslararası hukuku ihlal ediyor” dedi.

Açıklama, ABD Senatosu'nun, 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) lehine 86’e 8 oy kullanmasının ardından geldi ve şimdi onaylanan tasarı ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor. Tasarıda, Kuzey Akımı 2’yle birlikte Türkiye, İran ve Suriye'ye karşı bir dizi başka yaptırımlar yer alıyor.

ABD’NİN DOĞALGAZ HATLARIYLA MÜCADELESİ

Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı projesinin işletmecisi Nord Stream 2 AG, boru hattını birkaç ay içinde tamamlamayı planladığını ancak bitiş tarihi konusunda spekülasyon yapmak niyetinde olmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl yapılan NATO zirvesinde Almanya’nın Rusya’yla yaptığı boru hattı projesiyle ilgili olarak “Almanya Rusya’nın esiri” demişti. ABD’nin Avrupa’yı Rusya’dan koruduğunu savunan Trump, Almanya’nın Rusya’dan gaz alarak yanlış yaptığını ileri sürmüştü.

Kuzey Akımı 2, Gazprom ve beş Avrupalı ​​şirket arasındaki ortak bir girişim. Girişimde yer alan Avrupalı şirketler ise Fransa’nın ENGIE, Avusturya’nın OMV’si, İngiltere-Hollandalı birleşmiş Shell ve Almanya’nın Uniper ve Wintershall şirketleri. 745 kilometrelik çift boru hattının, Rusya’dan Almanya’ya yıllık 55 milyar metreküp gaz taşıması öngörülüyor.