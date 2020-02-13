Krakov’u Nazilerin katliamından kurtaran Sovyet ajanı 103 yaşında yaşamını yitirdi

Polonya’nın Krakov kentinde Naziler tarafından planlanan katliamı önlemesiyle tarihe adıını yazdıran Sovyet ajanı Aleksey Botyan 103 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Polonya’daki Alman işgali sırasında Nazilerin Krakov’daki barajı yıkarak kenti sular altında bırakma planını engellemesiyle bilinen Sovyet ajanı Aleksey Botyan yaşamını yitirdi.

Aleksey Botyan Rus Çarlığı’nın çöktüğü ve parçalara ayrıldığı, Büyük Ekim Devrimi'nin gerçekleştiği 1917'de doğdu. Ailesi 1920'lerde Polonya'nın bir parçası olan bölgede yaşıyordu.

Bir köy öğretmeni olan Botyan, 1939'da Nazi Almanyası’nın Polonya işgalini başlatması üzerine Polonya Ordusu'na alındı. Botyan hava savunma subayı olarak, II. Dünya Savaşı'nın ilk günlerini Alman savaş uçaklarına ateş ederek geçirdi.

Daha sonra Botyan’ın birliği doğuya kaçtı ve Kızıl Ordu’ya teslim oldu. Botyan, Naziler Haziran 1941'de SSCB'yi işgal etmeden sadece bir ay önce Sovyet istihbaratına kayıt oldu.

Gizli operasyonlar uzmanı olarak eğitilen Botyan, Alman işgalcilere karşı verilen savaş sırasında Alman tedarik hatlarına baskın görevleri yürüttü. Botyan, 1943'ten sonra Ukrayna, Belarus, Çekoslovakya ve Polonya'daki partizan güçlerini koordine görevlerinde bulundu.

KRAKOV HALKINI SELDEN KURTARDI

Botyan’ın en büyük başarısı Ocak 1945'te Krakov yakınlarında gerçekleşti. Güney Polonya şehri, Alman işgalini neredeyse yara almadan atlatan bir şehirdi. Polonya’nın diğer pek çok yerinden farklı olarak, Krakov yoğun sokak savaşlarına tanık olmadı.

Kentten geri çekilen Naziler, Dunajec boyunca birkaç köprüyü havaya uçurdu ve Roznow Barajı'nı kapattı. Bu olay sonucunda yeterli su biriktiğinde, baraj yıkılacak ve Krakov'u haritadan silecek devasa bir sele neden olacaktı. Botyan ve yoldaşları, insan kaynaklı bu felaketi engellemekle görevlendirilmişlerdi.

Botyan’ın komutası altındaki partizan ağı, böylesine büyük bir yıkım işi için gerekli olan patlayıcıların nerede depolandığını öğrendi ve bu yere cesur bir saldırı düzenledi.

Botyan, 103. doğum gününü kutladıktan sadece üç gün sonra perşembe günü vefat etti.

