'Kötü koşullarda çalışan' üç gazeteciye altı aylık 'ikametgah programı'

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi, altı aylık 'Gazeteci İkametgah Programı'na 'ülkelerinde kötü koşullarda çalışan' Türkiyeli ve Avrasyalı gazeteciler için üç kişilik kontenjan açtığını duyurdu.

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), "kötü koşullarda çalışan" Türkiyeli ve Avrasyalı gazetecilerin "Gazeteci İkametgah Programı"na dahil edilmesi için 2020 yılında 3 kişilik kontenjan açtığını duyurdu.

ECPMF'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Şubat ve Eylül 2020 tarihleri arasını kapsayacak olan programda "ülkelerinde kötü koşullarda çalışan" Türkiyeli ve Avrasyalı gazeteciler için de üç kişilik kontenjan açıldığı belirtildi.

Programa kabul edilenlerin Almanya'nın Leipzig kentinde bir apartmanda yaşayacağı ve kiranın ECPMF tarafından karşılanacağı kaydedilirken, kabul edilenlere aylık bin avro maaş verileceği ve sağlık sigortası yapılacağı açıklandı. Vize ve seyahat ücretlerinin de karşılanacağı belirtilen programda, kabul edilenlerin opsiyonel olarak düzenlenen eğitimlere de katılabilecekleri belirtildi.

Son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğu bildirildi.