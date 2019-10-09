Kosova’da HES protestosuna polis saldırdı, 20 kişi yaralandı

Kosova’da Strpce kentinin Aşağı Biti köyünde inşaa edilen HES’i protesto eden köylülere polis saldırdı.
Lepenc nehrine inşaa edilen HES’e yönelik protestolar bir yıldır devam ederken, inşaat dün tamamlandı.
Eyleme polisin saldırısı sonucu 20 kişi yaralandı.
İNŞAAT DAHA ÖNCESİNDE DURDURULMUŞTU
Ocak ayında, Strpce Belediyesi, HES’e karşı yapılan büyük protestoların ardından tesisin yapımını durdurmuştu. HES inşaatı sırasında su rezervlerine zarar verilmesi sonucu yaklaşık 2,500 kişinin suyu kesilmişti.
Ancak Eylül ayında, eski Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Fatmir Matoshi, inşaatı durdurma kararını kaldırmıştı.