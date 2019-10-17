Kosova Adalet Bakanı savaş suçları mahkemesine ifade vermeye çağrıldı

Lahey’de yürütülen eski Yugoslavya’daki savaş suçlarını araştıran mahkeme, Kosova Adalet Bakanı Abelard Tahiri’yi ifade vermeye çağırdı.

Kosova Adalet Bakanı Abelard Tahiri dün akşam, Ekim sonunda ifade vermek üzere Lahey'deki savaş suçlarını soruşturan savcılık tarafından çağrıldığını açıkladı.

Priştine merkezli Dukagjini TV'ye verdiği demeçte Tahiri, "İki hafta önce Uzman Savcı tarafından, bu ayın sonunda ifade vermeye çağrıldım." dedi.

TAHİRİ: SAVCIYLA ARAM İYİ

Canlı yayında konuşan Tahiri, “Olmasını beklediğim bir şeydi, çünkü 2018'de Adalet Bakanı olarak Uzman Savcılığı ile yoğun bir iletişim kurduk. Bu davetin bu iletişimlerden kaynaklanabileceğini düşünüyorum, ancak bunun hakkında konuşamama, çünkü bunlar gizli belgelerdir ve ifşa edilmeleri ceza gerektiren bir suçtur” dedi.

ESKİ UÇK’LI: AKLANACAĞIZ

Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Savaş Gazileri Örgütü başkanı Hysni Gucati, bugün yaptığı açıklamada, UÇK’nın Llapi Operasyonel Bölgesi’nde “kıdemli savaş görevlisi” Salih Mustafa’nın da Lahey savcıları tarafından sorgulanmak üzere çağrıldığını açıkladı.

Gucati, Facebook'ta, yaptığı paylaşımda “O, çağrılan diğer insanlar gibi aklanacak” dedi.

Lahey’deki savcılık, 1998 yılının başından 1999 yılının sonuna kadar UÇK üyeleri tarafından işlenen cinayetler, insan kaçırma, yasadışı gözaltılar, cinsel şiddet ve tecavüz gibi suçları soruşturuyor.

DAHA İDDİANAME YAYINLANMADI

Kuruluş amacı Kosova Savaşı esnasında işlenen suçları incelemek olan Lahey merkezli savaş suçları mahkemesi, henüz herhangi bir iddianame yayınlamadı.

Geçen yıldan bu yana savcılık, aralarında üst düzey siyasetçiler ve bakanların bulunduğu 40 eski UÇK militanını sorguladı. Sorgulamaların ardından birçok UÇK’lı, savcılara UÇK’nın Sırp kuvvetlerine karşı savaşının meşru ve “temiz” olduğunu kanıtlamak istediklerini söyledi.

Eski UÇK militanı Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, işlediği savaş suçları üzerine şüpheli sıfatıyla ifade vermesinin ardından Temmuz ayında istifa etmişti.

Önceki Kosova Başbakanı UÇK komutanı Haşim Taci'nin sicilindeyse kaçırdığı Sırp sivilleri iç organlarını AB ve Türkiye'de satmak, uluslararası uyuşturucu ticareti içerisinde yer almak gibi suçlar yer alıyordu.

Lahey’de bulunan mahkeme, Kosova yargı sisteminin bir parçası olarak kabul ediliyor ve Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor, ancak görevliler uluslararası hakimler ve savcılardan oluşuyor.