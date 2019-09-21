Korsanların esir aldığı İranlı denizci 4 yılın ardından serbest

4 yıl önce Somalili korsanlar tarafından esir alınan İran vatandaşı bu gün serbest kaldı.

İran Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Somalili korsanların dört yıldan uzun süredir rehin tuttuğu İranlı bir denizcinin Birleşmiş Milletler ve insani yardım grubupların yardımıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Abbas Musavi, Rehin Destek Ortaklığı grubu, BM’nin Somali’deki yetkililerine, Etiyopya ve Somali’nin yarı özerk Puntland otoritelerine, Muhammed Şerif Panahande’nin serbest bırakılmasındaki yardımları için teşekkür etti.

Musavi, üç İranlı denizcinin hala tutulduğunu söyledi.

Rehin Destek Ortaklığı açıklamasında, “Somalili korsanların son rehinelerinden birinin serbest bırakıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz… Yardımımıza ihtiyacı olan 3 denizci daha bulunuyor” dedi.

Daha önce, İran basınında çıkan haberlerde, Panahande'nin Mart 2015'te kaçırılan bir teknenin 21 mürettebat üyesi arasında olduğu belirtildi. Rehinelerin sekizi öldü, beşi kaçtı ve dördü geçen yıl İran tarafından gerçekleşen operasyonda serbest bırakıldı.