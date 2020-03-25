Koronavirüsün yüzeylerde 17 güne kadar kaldığı ortaya çıktı

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin raporuna göre yeni tip koronavirüs yüzeylerde 17 güne kadar kalabiliyor.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüsün yüzeylerde daha önce açıklanandan çok daha uzun süre kalabildiğini açıkladı.

CDC'nin yeni raporunda Japonya'daki Diamond Princess ve Kaliforniya'daki Grand Princess yolcu gemilerinde tahliyeden 17 gün sonra bile, henüz dezenfekte edilmemiş kamaralarda virüse rastlandığı bildirildi.

Raporda gemilerdeki virüsü kapan ve hastalık belirtisi gösteren ve göstermeyen yolcuların kamaralarında bu izlere rastlanıldığı kaydedildi.

Daha önceki araştırmalara göre virüsün yüzeylerde 3 gün kaldığı tahmin ediliyordu.

Raporda araştırmacıların yüzeylerde Kovid-19'a yol açan virüsün genetik materyali olan RNA'nın tanımlandığı bilgisi verilirken, araştırmacıların yüzeylerden virüsün bulaşıp bulaşmadığını belirleyemedikleri, bunun için daha ileri bir araştırmanın yapılması gerektiği ifade edildi. Çalışmada ayrıca yüzeylerdeki virüs miktarının zaman geçtikçe azaldığı bilgisine de yer verildi.

