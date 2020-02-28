Koronavirüslü yolcunun İstanbul'dan aktarma yaptığı iddia edildi

Nijerya'da çalışan İtalyan vatandaşının koronavirüse yakalandığı ve yolcunun Lagos'a İstanbul üzerinden geçtiği öğrenildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Sahraaltı Afrika'da Nijerya’ya, Yeni Zelanda’ya, Litvanya ve Belarus’a da sıçradı. Dört ülkede kayda geçen ilk koronavirüs vakalarının tümünün İran ya da İtalya’dan döndüğü belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Sahraaltı Afrika'da ilk koronavirüs vakası Nijerya'da görülürken, Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen bir İtalyan vatandaşında virüs tespit edildiğini belirtti.

HASTA İSTANBUL'DAN AKTARMA YAPMIŞ

Ehanire, söz konusu kişinin Lagos'taki Bulaşıcı Hastalık Hastanesi'nde karantina altına alındığını açıkladı.

Lagos kentinde sağlıktan sorumlu komisyoner Akin Abayomi de hastanın İstanbul üzerinden gelen bir THY uçağıyla ülkeye giriş yaptığını açıkladı.