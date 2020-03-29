Koronavirüse yakalanan Boris Johnson'dan evlere mektup

Koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, evlere gönderdiği mektupta salgınla mücadelede işlerin ‘iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini’ söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, evlere gönderdiği mektupta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede işlerin "iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" söyledi.

Johnson evlere gönderdiği mektupta, "bilimsel ve tıbbi tavsiyeler doğrultusunda" gerekli görüldüğü takdirde Kovid-19 ile mücadele için daha sert kısıtlamalar getirilebileceğini ifade etti.

Cuma günü Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Johnson kentini karantina altına aldı. Johnson 27 Mart’taki açıklamasında kuru öksürük ve ateş gibi "hafif semptomlar" geliştirdiğini söylemişti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Johnson mektubunda "​İşlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini biliyoruz. Ama doğru hazırlıkları yapıyoruz. Kurallara ne kadar uyarsak o kadar az kişi hayatını kaybedecek ve hayat en kısa sürede normale dönecek" dedi.

İngiltere’de evlere, sokağa çıkma kuralları ve sağlık bilgileriyle ilgili ayrıntıları içeren ayrı bir bildiri daha gönderilecek.

29 Mart Pazar günü itibariyle İngiltere genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1019 oldu. Cumartesi günü ölenlerin sayısının 260 olduğu bildirildi.

Ülkedeki koronavirüs vakasının sayısı da 17 bin 89.

İngiltere’de alınan tedbirler kapsamında iki kişiden fazla katılımlı etkinlikler yasaklandı, zaruri ihtiyaçlar dışında satış yapan mağazalar kapatıldı.

Uzmanlar, sosyal mesafe uygulamaları ve günlük hayattaki kısıtlamalar etkisini gösterene kadar koronavirüs vaka sayısının ve ölümlerin gelecek iki, üç hafta içinde artacağını öngörüyor.

