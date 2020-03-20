Koronavirüs toplantısında bayılan Hollanda Sağlık Bakanı istifa etti

Hollanda'da Meclis'te yapılan koronavirüs konulu oturumda baygınlık geçiren Sağlık Bakanı Bruno Bruins istifa etti.

Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins önceki gece Meclis'teki koronavirüs konulu oturumda rahatsızlanarak baygınlık geçirmesinin ardından istifasını sundu.

Bruins'in istifa nedeninin aşırı yorgunluk olduğu belirtildi.

Meclis'te yaşadığı rahatsızlığın ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Bruins, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum" demişti.

Son 24 saat içinde 18 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 76’ya ve vaka sayısı ise 2 bin 460’a yükseldi.

