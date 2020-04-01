Koronavirüs testi pozitif çıkan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan King's College Hastanesi'ne Kovid-19 teşhisiyle yatırılan 13 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Londra'nın güneyindeki Brixton'da yaşayan 13 yaşındaki Ismail Mohamed Abdulwahab, koronavirüs teşhisiyle yatırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, hastane sözcüsü, bu ölümün nedeninin araştırılması için konunun adli tabibe sevk edildiğini belirtti ancak daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Hastane, "Ne yazık ki, Kovid-19 testi pozitif çıkan 13 yaşında bir erkek çocuğu hayatını kaybetti... Bu ölüm, adli tabibe sevk edildi ve şu aşamada konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmayacağız" açıklamasında bulundu.

Bundan kısa bir süre önce Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan 19 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği ve bunun İngiltere'de kayıtlara geçen en genç koronavirüs hastası ölümü olduğunu belirtilmişti.

Aile yakınlarının açıklamasında Ismail'in daha önce hiçbir sağlık sorununun olmadığı, Perşembe günü hastaneye alındıktan sonra Cuma günü yapılan testte koronavirüse yakalandığının tespit edildiği belirtildi.

Ismail'in ailesi, çocuklarının semptomları göstermeye başladıktan sonra nefes almakta zorlandığını ve bunun üzerine hastaneye kabul edildiğini belirtti.

İngiltere'de şu ana kadar 25 binin üzerinde vaka bulunurken, ölü sayısı ise 1789'a yükseldi.