Koronavirüs salgını nedeniyle Fransa'daki tüm eğitim kurumları kapatılıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm eğitim kurumlarının 16 Mart'tan itibaren kapatılacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınının şiddetini artırmasıyla birlikte alınacak önlemlerle ilgili açıklama yaptı.

Salgınının Fransa'nın son yüzyılda gördüğü en ciddi sağlık krizi olduğunu belirten Macron, ülke çapındaki tüm eğitim kurumlarının 16 Mart'tan itibaren kapatılacağını söyledi.

Ülkedeki şirketlerin çalışanlarına evden çalışmaları yönünde izin vermelerini isteyen Macron, ilgili makamların uygulanan tedbirlerden etkilenen kurumların masrafların karşılayacağını da sözlerine ekledi.

Macron, ayrıca salgına rağmen toplu taşıma hizmetlerinin sürdürüleceğini öte yandan vatandaşların zorunlu olmadıkça yurt içi sehayatlerden kaçınmaları gerektiğini belirtti.