Koronavirüs hava kirliliğini azalttı mı?

Dünyayı doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen koronavirüsün ardında kalıcı sorunlar bırakacağı gerçeğini bir tarafa koyarsak, uzun zamandır gündemimizi meşgul eden diğer bir konu olan küresel iklim değişikliği üzerindeki etkilerine bir göz atmakta fayda olabilir.

Tüm dünyayı doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen koronavirüsün ardında kalıcı sorunlar bırakacağı gerçeğini bir tarafa koyarsak, uzun zamandır gündemimizi meşgul eden diğer bir konu olan küresel iklim değişikliği üzerindeki etkilerine bir göz atmakta fayda olabilir. Hava kirliliği, özellikle Çin gibi nüfusça kalabalık ve yoğun olan ülkelerde korkunç seviyelere erişmişti. Bir süre önce "Fridays for Future" ile hayatımıza giren Greta Thunberg, tüm dünyada insanların günlük sohbet konularından, siyasi gündeme dönüşmüştü. Virüs salgınından çok kısa zaman önce kutuplardaki sıcaklık artışlarından bahsediyorduk.

Yeni veriler, koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemlerin, hava kirliliğini azalttığını gösterdi. Aralık ayının sonlarında koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte Çin´de, yaklaşık 59 milyonun yaşadığı Hubei eyaletinde, önlemler kısa sürede katılaştı. İnsanların sokağa çıkmaları yasaklandı, sokaklar dezenfekte edildi. Ama en önemlisi hava kirliliğinin en büyük kaynaklarından olan fabrikalar kapatıldı, enerji santralleri ve üretim faaliyetleri durduruldu.

Birkaç hafta önce, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Sentinel-5 uydu görüntüleri, korona krizinin hava kirliliği üzerinde gözle görülebilir etkisi olduğunu gösterdi.

Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS) Şubat 2020'de son üç yıla oranla havadaki en tehlikeli bileşenlerden olan partiküllerin azaldığını gözlemledi. Çin'de hayatın normalleşmeye başlaması ve önlemlerin esnekleşmesiyle birlikte Mart ayında havadaki azot dioksit seviyeleri yeniden artmaya başladı.

Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Claus Zehner, hava kirliliğindeki azalmanın koronavirüsle bağlantılı olduğunu, Çin'deki kentlerde yüzde 40 kadar bir azalma gördüklerini söylerken, bunların kaba tahminler olduğunun da altını çiziyor.

Vaka ve ölüm sayısında Çin'i geride bırakan İtalya'da da benzer bir durum gözlemlendi.

Aralık ayı uydu görüntüleri

Şubat ayı uydu görüntüleri

Sentinel-5P: 2017'de Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik programı kapsamında başlatılan, Tropomi adı verilen bir spektrome ile hava kirliliğini ölçen gözlem uydusu.

Kaynak:

https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/COVID-19_nitrogen_dioxide_over_China

https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P