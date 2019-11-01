Körfez ülkelerinde binlerce yabancı hizmetçi internette satılıyor

Körfez ülkelerinde hizmetçi kadınların internet üzerinden satıldığı ortaya çıktı. Google Play, Apple ve Facebook köle satımına ev sahipliği yaparken, kadınların pasaportlarına el koyuluyor ve telefonla görüşmesi engelleniyor.

Modern köleler Kuveyt'te kapalı kapıların ardında, temel haklarından mahrum halde en çok parayı verene satılmayı bekliyorlar.

Bir pazarı yok ama akıllı telefonunuzu elinize aldığınızda, ırklarına göre sınıflandırılmış, birkaç bin dolara satın alınabilecek binlerce kadının fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.

Kuveyt'teki her 10 haneden 9'unda hizmetçi çalışıyor ve bazıları dünyanın en yoksul yerlerinden Körfez ülkelerine gelip, memleketlerindeki ailelerini geçindirmeye yetecek parayı kazanmayı amaçlıyor.

BBC'nin yaptığı araştırma, evlerde çalışan hizmetçi kadınların, Google Play ve Apple'ın App Store'unda yer alan uygulamalarla ve Facebook'un sahibi olduğu Instagram'da algoritma destekli etiketlerle, yasa dışı bir şekilde internet üzerinden alınıp, satılabildiğini ortaya çıkarttı.

GOOGLE, APPLE VE FACEBOOK KÖLE PAZARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

BM Çağdaş Kölelik Biçimleri Özel Rapörtörü Urmila Bhoola, "Yaptıkları, internet üzerindeki bir köle pazarını teşvik etmek. Google, Apple, Facebook ya da herhangi bir şirket, bu tür uygulamalara ev sahipliği yapıyorlarsa, sorumlu tutulmaları gerek" dedi.

BBC Arapça Servisi'nin, Kuveyt'e yeni ulaşmış bir çift gibi davranan gizli ekibi, uygulamalardaki 57 kullanıcıyla konuştu ve popüler bir mal alım satım uygulaması "4sale" üzerinden hizmetçileri satmaya çalışan 10'dan fazla kişiyle görüştü.

KADINLARIN PASAPORTLARINA EL KOYUYORLAR, TELEFONLA KONUŞTURMUYORLAR

Satıcıların hemen hepsi, kadınların pasaportlarına derhal el konulmasını ve telefon kullanmalarına çok az izin verilmesini ya da hiç izin verilmemesini tavsiye etti.

4Sale uygulaması, hizmetçilerin ırklarına göre sınıflandırılmasına izin veriyor ve fiyatlar da ırklara göre değişiyor.

Gizli ekip, kadınlar tanımlanırken sık sık "Hintliler en pisleri" gibi yorumları defalarca duydu.

POLİS MEMURU: GÜVENİN BANA, KAHKAHA ATAR, ÇOK İYİDİR

Kendi evindeki çalışanını başka birine satmak isteyen bir polis memuru, "Güvenin bana çok iyidir, kahkaha atar ve çok güleç bir yüzü vardır. Sabah 5'e kadar ayakta tutsanız bile şikayet etmez" dedi.

Polis memuru, BBC ekibine, evlerde çalışanların nasıl bir mal olarak kulanıldığını anlattı ve "Bir hizmetçiyi 600 Kuveyt Dinarına (2000 ABD Doları) alıp, 1000 Kuveyt Dinarı'na (3300 ABD Doları) satanları bulabilirsiniz" diye konuştu.

Polis memuru alıcılara taktikler de veriyor, "Pasaportunu ona vermeyin. Kefili sizsiniz. Neden pasaportunu veresiniz ki?" diyor.

Körfez ülkelerinde çoğu yerde, hizmetçiler ajanslar tarafından ülkeye getiriliyor ve resmen hükümetin kayıtlarına giriyor.

Potansiyel işverenler, ajanslara bir ücret ödeyip, resmen hizmetçilerin sponsoru ya da "kefili" oluyor.

"Kafala" diye bilinen bu kefalet sisteminde, bir hizmetçi kefilin izni olmadan işini bırakamıyor ya da değiştiremiyor, ülkeyi de terk edemiyor.

'KUVEYT GERÇEK BİR CEHENNEM'

İnternet üzerindeki köle pazarları sadece Kuveyt'e has değil.

Araştırmada, Suudi Arabistan'da da yüzlerce kadının, bir başka popüler alım satım uygulaması Haraj'da satıldığını ortaya çıkarttı. Facebook'un sahibi olduğu Instagram'da da yüzlerce kadın vardı.

Her yıl yüzlerce kadın, hizmetçi olarak Gine'den Körfez ülkelerine gönderiliyor.

İneklerle aynı yerde uyumaya zorlandığını hatırlayan eski bir hizmetçi, "Kuveyt gerçek bir cehennem. Kuvyet'teki evler çok kötü. Uyku yok, yiyecek yok, hiçbir şey yok." dedi.

Fatou, Kuveyt makamları tarafından bulundu ve bir hükümet sığınağına yerleştirildi. 2 gün sonraysa, yaşının küçük olması nedeniyle sınır dışı edilerek Gine'ye gönderildi. BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bana bağırıyorlardı ve 'Hayvan' diyorlardı. Üzülüyordum ama yapacak hiçbir şeyim yoktu" dedi.