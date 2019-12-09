Kore’den Trump’a yanıt: Dengesiz yaşlı adam

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Asya-Pasifik Barış Komitesi Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kore’ye yönelik tehditler içeren sözleriyle ilgili açıklamasında Trump için 'Dengesiz yaşlı adam' ifadesini kullandı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Asya-Pasifik Barış Komitesi Başkanı Kim Yong Chol, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer silahlarla ilgili ikili müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesi konusunda stresini gizleyemeyen “dengesiz yaşlı bir adam” gibi davrandığını söyledi.

Trump ve Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un arasındaki ikinci zirvenin düzenlenmesinde üst düzey sorumluluk alan Kim Yong Chol, “Trump ülkemiz hakkında fazla bir şey bilmiyor” dedi.

Kore Merkezi Haber Ajansı KCNA’ya verdiği demeçte Asya-Pasifik Barış Komitesi Başkanı Kim Yong Chol, Trump’ın ülkesine yönelik konuşma tarzını sürdürdüğü takdirde, “o zaman ona bir daha ‘geri zekalı’ demek dışında başka bir seçeneğimiz yok” dedi. Trump'ın, geçtiğimiz yıllarda Kim Jong Un'a yönelik "Roket Adam" sözleriyle hakaret etmesinin ardından KDHC'den gelen açıklamada, Trump'ın hakaretlerine cevap olarak ABD Başkanı'nın 'zekasının yetersiz' olduğu söylenmişti.

Trump, dün Kore liderinin “çok akıllı ve kaybedecek çok fazla şeyi olduğunu” söylemişti.

Pyongyang'ın daha fazla baskıya izin vermeyeceğini belirten Kim Yong Chol, ülkesinin zaten ağır uluslararası yaptırımlar altında olduğu için “kaybedecek bir şeyinin olmadığını” vurguladı ve ABD'ye Kore’yi daha fazla oyalamama çağrısında bulundu.