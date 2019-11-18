Kore: ABD’yle işe yaramaz bir zirveyle daha ilgilenmiyoruz

ABD Başkanı Trump’ın Kore’ye yönelik zirve teklifine KDHC Dışişleri Bakanlığından yanıt geldi. Açıklamada ‘ABD eğer diyalog istiyorsa düşmanca politikasından vazgeçmelidir’ denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı yeni bir zirve önerisine Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden (KDHC) yanıt geldi.

Trump, dün Twitter üzerinden KDHC lideri Kim Jong-un’la yeni bir zirve düzenleme fikrini dile getirmiş ve Kim'e hitaben “Acele et ve anlaşmayı yap. Yakında görüşürüz!” mesajını paylaşmıştı.

Bugün KDHC’den gelen yanıtta Trump’ın mesajı “ABD, yalnızca Kore Yarımadası sorununu çözmede ilerleme kaydetmiş gibi davranarak zaman kazanmaya çalışıyor” sözleriyle yorumlandı.

KDHC Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kim Kye Gwan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Üç tur KDHC-ABD Zirve toplantıları ve müzakereleri geçen yılın Haziran ayından bu yana yapıldı, ancak KDHC ve ABD arasında özel bir gelişme kaydedilmedi. ABD, yalnızca Kore Yarımadası sorununu çözmede ilerleme kaydetmiş gibi davranarak zaman kazanmaya çalışıyor."

Açıklamasında “Artık işe yaramaz zirvelerle ilgilenmiyoruz” diyen Kim Kye Gwan, açıklamasını “ABD gerçekten KDHC’yle diyalogu sürdürmek istiyorsa, KDHC’ye yönelik düşmanca politikasını bırakma konusunda cesur bir karar vermesi daha iyi olur” sözleriyle bitirdi.