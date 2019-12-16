Konserde açılan Yugoslavya bayrağı, generalleri rahatsız etti

Yugoslavya döneminin ünlü pop şarkıcılarından Lepa Brena'nın Zagreb'deki konserinde hayranlarının Yugoslavya bayrağı dalgalandırmasına Hırvatistan Ordusu’ndan 4 general tepki gösterdi.

Lepa Brena sahne adıyla bilinen Yugoslavyalı pop şarkıcısı Fahreta Živojinović’in Hırvatistan'ın başkenti Zagreb’deki konseri sırasında, konsere katılanların Yugoslavya bayrağı açmalarına milliyetçi 4 Hırvat generali tepki gösterdi.

Lepa Brena, en ünlü şarkısı Jugoslovenka’yı (Yugoslav Kızı) söylediği esnada konser alanında dinleyicilerden Yugoslavya bayrakları yükseldi. Lepa Brena’nın Zagreb’de art arda düzenlediği iki konser de kapalı gişe sahnelendi.

GENERALLER NAZİ İŞBİRLİKÇİLİĞİNİ SAVUNMAYI UNUTMADILAR

Eski Yugoslavya ülkelerinde en çok satan albümlere sahip kadın sanatçı Lepa Brena'nın konserine tepki gösteren generaller, Hırvat haber ajansı HINA’ya verdikleri demeçte “Bunun Hırvatistan’a yönelik bir saldırı girişimi” olduğunu ve ünlülerin bu "suç"tan dolayı soruşturulması gerektiğini ileri sürdüler.

Üzerinde Kızıl Yıldız bulunan Yugoslavya bayrağının İkinci Dünya Savaşı sırasında “Hırvatistan’a karşı suçlarda” kullanıldığını öne süren generaller, bu "suç"ların 1990’daki savaşta devam ettiğini iddia ettiler. 2. Dünya Savaşı sırasında ortasında Kızıl Yıldız bulunan bayrak, Almanya işgaline ve onun işbirlikçilerine karşı savaşan Yugoslavyalı Partizanlar tarafından kullanılıyordu.

Lepa Brena’nın ülkeye girişinin yasaklanmasını talep eden generallerin Bosna doğumlu pop şarkıcısını hedef almaları, ordunun Hırvatistan’da müziğe ilk müdahalesi değil.

Bu yıl, Hırvatistan Engelli Anavatan Savaşı Gazileri Derneği HVIDRA, Sırbistan asıllı sanatçıların Zagreb’deki Rujanfest Festivali’ne katılmalarına karşı çıkıp boykot çağrısında bulunmuşlardı. Gaziler Derneği daha önce Sırbistanlı Bajaga & Instruktori grubunun da Hırvatistan’daki iki konserini protesto etmişti.