Kongo'da çocuk madenci ölümleri: Teknoloji şirketlerine dava açıldı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ölen çocuk madencilerin aileleri, Dell, Apple, Google, Tesla ve Microsoft gibi önde gelen teknoloji şirketlerine tazminat davası açtı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kobalt madenciliği yaparken ölen çocuk işçilerin aileleri, teknoloji şirketlerine tazminat davası açtı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 14 Kongolu aile adına Uluslararası Hak Savunucuları adlı örgüt tarafından ABD'nin başkenti Washington'da açılan dava dosyasında, Apple, Google, Dell, Microsoft ve Tesla şirketlerine yönelik "kobalt madenlerinde çalışan çocukların ölümünün azmettiricisi" suçlaması yer alıyor.

Aileler ve yaralanan çocuklar, "zorla çalıştırma, haksız kazanç, denetimde ihmalkarlık ve bilinçli psikolojik baskı" nedeniyle tazminat talep ediyor.

Çocukların madende günde 2 dolara çalıştığını kaydeden aileler, çocukların tehlikeli koşullarda çalıştığını ve madenlerin çökmesi nedeniyle öldüğünü ve meydana gelen kazalarda bazı çocukların ömür boyu felç kaldığını belirtti.

Kobalt, elektrikli araçlar, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlarda kullanılan lityum pillerin üretiminde kullanılıyor.

Son 5 yılda üretimi 3'e katlanan kobaltın 2020'de ikiye katlanması bekleniyor.

Demokratik Kong Cumhuriyeti, dünya kobalt ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor.