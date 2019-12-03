Komünist partilerden Filistin halkıyla dayanışma

Aralarında Türkiye Komünist Partisi'nin de bulunduğu komünist ve işçi partileri, İsrail Komünist Partisi ve Filistin Halk Partisi'nin ortak inisiyatifi ile başlatılan Filistin'le dayanışma imza kampanyasına katıldı. Yapılan çağrıda, Suriye ve Yemen'de iflas eden ABD politikasının İsrail'in Filistin'i işgali üzerinden telafi edilmeye çalışıldığı dile getirilirken, Filistin halkının meşru hakları ile uluslararası dayanışma çağrısı da yapılıyor.

İsrail Komünist Partisi ve Filistin Halk Partisi'nin ortak inisiyatifi ile Filistin'le dayanışma imza kampanyası başlatıldı. "Filistin Halk Partisi’nden ve Israil Komünist Partisi’nden Komünist ve İşçi Partilerine Ortak Çağrı" başlıklı kampanyada, Suriye ve Yemen'de iflas eden ABD politikasının İsrail'in Filistin'i işgali üzerinden telafi edilmeye çalışıldığı dile getirildi.

Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan politikalarını kınandığı açıklamada, Filistin halkının meşru hakları ile uluslararası dayanışma çağrısı da yapıldı.

Aralarında Türkiye Komünist Partisi'nin de bulunduğu komünist ve işçi partileri çağrısı şöyle:

Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü (29 Kasım) vesilesiyle imzaları bulunan Komünist ve İşçi Partileri, Ortadoğu’da barış ve istikrar için Israil işgalinin bitmesini, Filistin halkının kendi kaderi tayin hakkının tanınmasını ve başkentinin Doğu Kudüs, sınırlarının ise 4 Haziran 1967 tarihindeki sınırlar olacak şekilde bağımsız Filistin devletinin ilanı ve mülteci sorununun Birleşmiş Milletler’in 194 sayılı kararına göre çözülmesini istemektedirler. İmza atan taraflar Trump yönetimindeki ABD’nin İsrail’in ilhak ve yerleşme politikasına destek veren, Filistin halkının haklarını tanımayan ve dünyanın çoğu ülkesi ve halkları tarafından uygulanan uluslararası antlaşmaların ve adil barışın dayanağı Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan politikalarını kınamaktadır. Söz konusu ABD politikası, Suriye ve Yemen’de iflas eden emperyalist planların tam ortasında, aslında Israil’e uluslararası şemsiye ve Amerika’nın bölgeden çıkışının siyasi telafisi anlamına gelmektedir. Bu politika, ulusal bağımsızlığı ve tarihsel haklarını gerçekleştirmek için İsrail işgaline karşı özgürleşmekte ısrar eden Filistin halkını bu hedefinde destekleyen bölgesel ve dünya üzerindeki devrimci ve ilerici güçler tarafından hezimete uğratılmaya mahkumdur. İmza atan taraflar, bölgede halkların özgürlüğü ve bağımsızlığı temelinde yükselecek kapsamlı ve adil bir barışın sağlanması için Filistin halkı ve Filistin halkının meşru hakları ile uluslararası dayanışma çağrısı yapmaktadır.

İmza atan taraflar: