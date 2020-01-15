Komünist Partiler: Tüm dünya halklarını emperyalist suçları mahkum etmeye çağırıyoruz

İçlerinde Türkiye Komünist Partisi'nin de bulunduğu 42 parti yaptıkları açıklamayla ABD'nin Ortadoğu'daki saldırılarını kınadı.

Türkiye Komünist Partisi, dünya komünist ve işçi partileriyle birlikte bir açıklama yaparak ABD'nin Ortadoğu'daki saldırılarını kınadı.

Açıklamada emperyalist müdahaleler için halen kullanılan bahanelerin Yugoslavya, Afganistan, Suriye, Libya ve Irak'taki saldırılarda kullanılanlarla aynı olduğu vurgulandı.

Açıklamanın tamamı ve imzacı partiler şöyle:

ABD’nin Ortadoğu’daki Saldırı Suçu Hakkında Ortak Açıklama

Komünist ve İşçi Partileri, ABD’nin yabancı bir ülkenin toprağı olan Irak Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirdiği son askeri saldırıyı kınar. Bu saldırı Trump’ın komutası altında gerçekleşmiş, aralarında Iraklı yetkililerin ve bir İranlı generalin de bulunduğu kayıplara yol açmıştır. Bu eylem uluslararası hukukun ve Irak’ın egemenliğinin pervasızca ihlali niteliğindedir.

ABD’nin, Ortadoğu’ya NATO’nun daha fazla müdahil olması ve daha geniş bir bölgede genel bir felaket tehlikesini artıracak şekilde İran’a karşı yaptırımlar uygulanması yönündeki çağrılarını kınıyoruz.

Pazarların, enerji kaynaklarının ve bunların iletim yollarının kontrolü için ortaya çıkan acımasız rekabet halklar için büyük tehlike arz etmektedir.

Son emperyalist saldırının üstünü örtmek için ABD, NATO ve AB tarafından kullanılan bahaneler Yugoslavya, Afganistan, Irak, Suriye ve Libya için başvurulanlardan farklı değildir. Bu bahaneler halklara karşı bir provokasyon niteliğindedir. İran ve Irak halklarıyla dayanışmamızı yineliyor, İran halkına karşı insanlık dışı yaptırımları ve bu iki ülke içerisinde her türlü dış müdahaleyi mahkum ediyoruz.

İran ve Irak halklarının halk düşmanı politikalara karşı talepleri için mücadele etme ve bunları elde etme hakkına desteğimizi ilan ediyoruz. Bunları baskı altına alacak tedbirleri mahkum ediyor ve bunların derhal durdurulmasını talep ediyoruz.

Ukrayna uçağının düşürülmesi sebebiyle ortaya çıkan trajik can kayıplarına dair üzüntümüzü ilan ediyoruz.

Emperyalist saldırılarla karşı karşıya kalan halklarla içten dayanışma duygularımızı beyan ediyoruz. Tüm dünyadaki ülkelerimizin halklarını emperyalizmin bu son suçunu kesin olarak mahkum etmeye, ülkelerinin hükümetlerinden emperyalist planlara destek vermemelerini, dâhil olmamalarını, ABD ve NATO’nun benzer saldırıları için kullanılacak tüm üsleri ve fırlatma rampalarını kapatmalarını talep etmeye çağırıyoruz.

İmzacı partiler:

1. Arjantin Komünist Partisi

2. Avustralya Komünist Partisi

3. Avusturya Emek Partisi

4. Bangladeş Komünist Partisi

5. Brezilya Komünist Partisi

6. Britanya Komünist Partisi

7. Yeni Britanya Komünist Partisi

8. Bulgaristan Komünist Partisi

9. Kanada Komünist Partisi

10. Şili Komünist Partisi

11. AKEL, Kıbrıs

12. Ekvador Komünist Partisi

13. Mısır Komünist Partisi

14. Finlandiya Komünist Partisi

15. Yunanistan Komünist Partisi

16. Hindistan Komünist Partisi (Marksist)

17. İran Tudeh Partisi

18. İsrail Komünist Partisi

19. Komünist Parti (İtalya)

20. Macaristan İşçi Partisi

21. Ürdün Komünist Partisi

22. Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi

23. Lübnan Komünist Partisi

24. Sosyalist Parti (Litvanya)

25. Malta Komünist Partisi

26. Meksika Komünist Partisi

27. Norveç Komünist Partisi

28. Pakistan Komünist Partisi

29. Filistin Halk Partisi

30. Paraguay Komünist Partisi

31. Rusya Federasyonu Komünist Partisi

32. Komünist Partiler Birliği – Sovyetler Birliği Komünist Partisi

33. Sovyetler Birliği Komünist Partisi

34. Yeni Yugoslavya Komünist Partisi

35. Sırbistan Komünistleri

36. Suriye Komünist Partisi

37. İspanya İşçileri Komünist Partisi

38. Katalunya Komünist Partisi

39. Svaziland Komünist Partisi

40. Türkiye Komünist Partisi

41. Ukrayna Komünist Partisi

42. Ukrayna Komünistler Birliği