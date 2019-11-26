Kolombiya'da polisin gaz fişeğiyle vurduğu genç yaşamını yitirdi

Kolombiya'da süren eylemlere ülkenin başkenti Bogota'da katılan 18 yaşındaki Dilan Cruz, cumartesi günü polisin attığı gaz fişeği sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Üç gündür hastanede tedavi altında olan Cruz dün yaşamını yitirdi.
Yaralanmasının ardından ülkedeki eylemlerin sembolü haline gelen Cruz'un ölümünün duyurulmasından önce eylemciler, Cruz'un bulunduğu San Ignacio hastanesine yürüyüp "Dayan Cruz!" sloganı attı.
Cruz'un ölümünün duyulmasının ardından eylemciler, başkentte "Dilan" sloganıyla yürüdü.
DEVLET BAŞKANI DUQUE, PATRON ve İŞÇİ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Eylemlerin başlamasının ardından "ulusal diyalog" çağrısı yapan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, dün patron ve işçi temsilcileriyle görüştü.
Sendikalar ve öğrenci örgütleri, görüşmelerin yarın devam edeceğini duyurdu.
Kolombiya'da hükümetin neoliberal politikalarına karşı ilan edilen genel grevle birlikte başlayan eylemler 5. gününe girdi.
Kolombiya hükümeti, cumartesi günü eylemlerde polis müdahalesi sonucunda 3 kişinin öldüğünü, 122 kişinin yaralandığını duyurmuştu.