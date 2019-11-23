Kolombiya'da genel greve polis müdahalesi: 3 ölü, 122 yaralı

Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo, ülkede hükümetin neoliberal programına karşı başlayan genel greve ilişkin açıklama yaptı.
Telesur'da yer alan habere göre, Trujillo, protestolarda polis müdahalesi sonucunda 3 kişinin öldüğünü, 122 kişinin yaralandığını bildirirken, 98 kişinin tutuklandığını, 207 kişinin polis karakollarına götürüldüğünü açıkladı.
Polis güçlerinin "yasalara uygun şekilde" güç kullandığını savunan Trujillo, ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Kolombiya’da binlerce emekçi hükümetin neoliberal programını 2 gün önce başlayan genel grevle protesto ederken, devlet başkanı Iván Duque Márquez, ülkenin tüm kara ve deniz sınırlarını "güvenlik gerekçesiyle" kapattı.