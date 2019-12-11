Kolombiya'da eylemler sürüyor

Kolombiya'da hükümet karşıtı eylemlerin üçüncü haftasında Genel Grev Komitesi, mücadelenin devam etmesi çağrısında bulundu. Eylemlerde polis, orantısız güç kullanmaya devam ederken, eylemcilerin yasadışı bir şekilde araçlarla kaçırıldığı görüldü.

Kolombiya'da hükümetin neoliberal politikalarına karşı başlayan eylemler üçüncü haftasına girdi.

Telesur'da yer alan habere göre, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque yönetimiyle henüz anlaşma sağlamadıklarını açıklayan Genel Grev Komitesi, mücadeleye devam etme çağrısında bulundu.

Komitede yer alan sendika başkanlarından Diogenes Orjuela, sosyal medya hesabından "Grevin tüm ülkede örgütlü olduğunu, milyonlarca Kolombiyalıyı temsil eden hedefleri olduğunu ve büyük, barışçıl ve yaratıcı bir eylem çizgisi izlendiğini tekrarlıyorum" açıklamasında bulundu.

BM: EN AZ 86 İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler'in (BM) İnsan Hakları Komisyonu'nda yer alan Kolombiya elçisi Alberto Brunori, eylemlerde en az 86 insan hakları savunucusunun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

BM delegeleri, bu sayının "Kolombiya devletinin bütünleştiriciliğinden yoksun olduğunun bir göstergesi" olduğunu kaydetti.

POLİS EYLEMCİLERİ KAÇIRIYOR

Öte yandan, Kolombiya polisi ve Mobil Rahatsızlıkları Önleme Filosu'nun (ESMAD) eylemlere katılan aktivistleri yasadışı bir şekilde araçlara bindirip kaçırdığı görüntülendi.