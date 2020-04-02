Kolombiya'da eski FARC militanı öldürüldü

Kolombiya'da pazar günü eski bir FARC militanı öldürüldü. Ülkede bu yıl boyunca 70 örgüt liderinin ve 20 eski militanın öldürüldüğü belirtildi.

Kolombiya'da 2016 yapılan barış anlaşması sonrası Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarına yönelik suikastler sürüyor.

Kolombiya'nın kuzey batısında bulunan Carmen del Darien kırsalında pazar günü eski bir FARC militanı olan Jose Isidoro Cuesta öldürüldü.

Telesur'da yer alan habere göre, olayı kınayan örgüt, hükümetten "yaşananlara kayıtsız kalınmamasını" istedi.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, "Barış düşmanları Kolombiya'da, yeni pandeminin (koronavirüsün) tüm Latin Amerika'da öldürdüğünden daha fazla insan öldürüyor" denildi.

Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü (Indepaz), KOVİD-19'un ülkede ilk kez görülmesinden bu yana 14 örgüt liderinin öldürüldüğünü kaydetti. Enstitü, bu yıl boyunca ülkede 70 örgüt liderinin ve 20 eski militanın öldürüldüğü bilgisini paylaştı.