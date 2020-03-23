Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 23 kişi öldü

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan bir cezaevinde yeni koronavirüs salgını nedeniyle başlayan isyanda 23 mahkum yaşamını yitirdi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan bir cezaevinde yeni koronavirüs salgını nedeniyle mahkumlar tarafından isyan başlatıldı.

Gece boyunca büyüyen isyan sonucunda 23 kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya Adalet Bakanı Margarita Cabello, isyanı "kitlesel firar teşebbüsü" olarak niteledi ve isyanın öncülerinin ülkede bulunan 13 hapishanede de ayaklanma çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Bakan, insan hakları örgütlerinin, cezaevlerinin sağlık koşullarının iyi olmadığı ve isyanın bu nedenle çıktığına yönelik suçlamalarını reddetti.